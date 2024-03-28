По словам Джона Кирби, утверждение Кремля о причастности Украины к нападению на "Крокус Сити", является "чушью".

США считают "бессмысленной пропагандой" заявления Кремля о причастности Украины к атаке на концернтый зал "Крокус Сити". Об этом сказал представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, информирует BBC News.

По словам дипломата, утверждение России о причастности Украины к нападению на "Крокус Сити", является "чушью", при этом "полную ответственность", очевидно, несет "Исламское государство", запрещенное в России и признанное террористической организацией в других странах.

Кирби заявил, что США передали российским службам безопасности письменное предупреждение об экстремистской атаке. Ранее об этом уже заявлял и Белый дом, и российские власти.

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"Мой дядя говорил, что лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники кажутся довольно хорошими продавцами навоза", - сказал американский чиновник.

Теракт в "Крокус Сити"

Вечером в пятницу, 22 марта, в подмосковном концернтом зале "Крокус Сити" произошел масштабный теракт. В результате погибли по меньшей мере 143 человека, еще 360 были ранены.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". В то же время власти России обвинили в теракте Киев.

В частности, лидер страны-агрессора Путин сообщил, что РФ задержала по этому делу 11 человек. Те якобы пытались после теракта бежать в Украину.

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