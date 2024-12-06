Задержан 37-летний гражданин Ирака, который проживал в общежитии для просителей убежища.

Немецкие власти предотвратили возможный теракт на рождественской ярмарке в Баварии, который планировал гражданин Ирака. Как сообщает Welt, задержан 37-летний мужчина, который проживал в общежитии для просителей убежища в Аугсбурге.

По данным издания, подозреваемый активно размещал в социальных сетях посты с восхвалением террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) и делал фотографии рождественской ярмарки в Аугсбурге. В своих заявлениях он упоминал о намерении использовать автомобиль для нападения на посетителей ярмарки.

"Органы безопасности сообщили, что проситель убежища из Ирака сфотографировал "Кристкиндсмаркт" в рамках предполагаемой шпионской операции. Власти решили предотвращать опасность... По имеющимся данным, мужчина ранее привлек внимание постами, прославляющими ИГИЛ в социальных сетях", - пишет Welt.

Видео дня

В частности, предполагаемый террорист контактировал с членами ИГИЛ, неоднократно прославлял джихад и публиковал видео казней и нападений террористов-смертников, которые использовали автомобили, начиненные взрывчаткой.

Информация о подозрительных действиях мужчины в Интернете поступила немецким спецслужбам от иностранной разведки. После ареста его посадили в тюрьму, сейчас он ожидает депортации.

Надо отметить, что рождественские ярмарки в Германии уже становились целями террористов. В 2016 году в Берлине произошел теракт, когда сторонник ИГИЛ направил грузовик на толпу, убив 13 человек. В 2018 году в Страсбурге еще один экстремист совершил нападение, в результате которого погибли пять человек.

Террористические действия в мире

Как сообщал УНИАН, 5 сентября, 18-летний террорист попытался напасть на Генконсульство Израиля в Мюнхене, но его застрелили полицейские.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, мотивы террориста, скорее всего, связаны с антисемитизмом. Именно 5 сентября отмечался день памяти нападения на Олимпийских играх 1972 года, когда в Мюнхене погибли 11 членов израильской олимпийской сборной и немецкий полицейский.

Также сообщалось, что в Пакистане в результате теракта погибли десятки людей. Как стало известно, нападающий был одет как обычный пассажир и подорвал себя среди людей.

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