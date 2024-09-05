По данным СМИ, в Австрии он состоял на учете полиции как исламист.

В четверг, 5 сентября, 18-летний террорист попытался напасть на Генконсульство Израиля в Мюнхене. Его застрелили полицейские.

Как пишет BILD, около 9:00 в центре города раздались выстрелы. Стрелок тут же скрылся за зданием Центра документации истории национал-социализма, однако очевидцы успели его сфотографировать. По данным журналистов, нападавший родился в Австрии, он состоял на учете в полиции как исламист.

Эксперт по оружию Ларс Винкельсдорф, основываясь на фотографиях стрелка, предполагает, что в его распоряжении была винтовка Mauser со штыком, которая использовалась еще во время Второй мировой войны. На видео с камер наблюдения видно, как, сделав несколько выстрелов в направлении полицейских, он начинает убегать. Полицейские открывают по нему ответный огонь.

Видео дня

"Прошло несколько минут, прежде чем первые полицейские подошли к нему сзади. Затем они выстрелили в него не менее 30-40 раз. После этого я только слышал, как они кричали, что он лежит на земле и не двигается", - рассказал один из очевидцев.

Издание пишет, что после ликвидации террориста министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман дал пресс-конференцию. "Мы вынуждены предположить, что сегодня утром планировалось нападение на генеральное консульство Израиля", - сказал он.

По данным полиции, преступником оказался 18-летний Эмрах И. - гражданин Австрии с боснийскими корнями. Издание пишет, что в прошлом году в Австрии против него возбудили уголовное дело - его подозревали в распространении пропаганды ИГИЛ. Полицейские нашли соответствующую информацию в его мобильном телефоне, однако прокуратура вскоре прекратила дело.

Эмрах приехал в Мюнхен на машине с зальцбургскими номерами. По словам Херрмана, его точные мотивы еще устанавливаются. "Сегодня Мюнхен на мгновение затаил дыхание. К счастью, в итоге все закончилось хорошо. Никто не пострадал, преступник ликвидирован. Ясно одно: есть серьезные подозрения в антисемитизме, потому что сегодня отмечался день памяти нападения на Олимпийских играх 1972 года. Возможно, здесь есть какая-то связь", - заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

По его словам, Германия берет на себя обязательство обеспечить защиту для всех евреев и еврейских организаций на своей территории. "Мы будем бороться, противостоять и устранять любые нападения с большой решимостью", - добавил он.

Теракт на мюнхенской Олимпиаде

Во время Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году погибли 11 членов израильской олимпийской сборной и один немецкий полицейский.

Члены террористической организации "Черный сентябрь" проникли в Олимпийскую деревню, убили двоих спортсменов и взяли в заложники девять человек. Они требовали освободить 234 палестинцев из Израиля и еще 18 заключенных тюрем Западной Европы.

В ходе попытки освобождения заложников были убиты пять из восьми террристов. Они успели взорвать один из вертолетов, в котором находились заложники.

Остальных арестовали, но освободили после захвата "Черным сентябрем" авиалайнера компании "Люфтганза". Израиль ответил на освобождение террористов операциями "Весна молодости" и "Гнев Божий", в ходе которых спецслужбы страны выследили и уничтожили некоторых подозреваемых в подготовке теракта.

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