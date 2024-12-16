США должны наращивать собственные возможности в морской перевозке, считает Элизабет Броу.

Суда огромного российского "теневого флота", которые перевозят нефть, создают дополнительную угрозу для членов НАТО: Россия может использовать их также для стратегических перевозок. Поэтому США должны наращивать собственные возможности в морской перевозке, пишет старший научный сотрудник Atlantic Council Элизабет Броу на страницах издания Politico.

Она напоминает, что к стремительному росту "теневого флота" России привело ограничение цен на нефть западными правительствами, которое имело целью уменьшить доходы страны от нефти и убедить ее прекратить войну против Украины. Зато начало расти количество так называемых темных, или призрачных, судов, которые принадлежат непрозрачным компаниям, не имеют необходимого страхования и плавают под флагами Габона и других стран.

До введения ограничения цен на нефть "теневой флот" состоял из нескольких сотен судов, которые курсировали в Иран, Венесуэлу, Северную Корею и обратно. После введения санкций многие судовладельцы внезапно заинтересовались продажей России устаревших кораблей, рассказывает Броу.

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"Хотя теневые суда по определению трудно идентифицировать, сейчас оценивается, что этот флот составляет 17 процентов мирового флота нефтеналивных танкеров", - пишет эксперт. По ее словам, владельцы более 1000 торговых судов стали на сторону России. Они могут и не поддерживать Кремль политически, но воспользоваться бизнес-возможностью им выгодно.

Научная сотрудница отмечает, что Кремль может использовать эти корабли для стратегической морской переправки: они могут перевозить снаряжение, необходимое армиям, - от танков до топлива. "И если бы Россия или ее союзники решили начать новый военный конфликт, они могли бы сейчас задействовать теневой флот", - утверждает Броу.

Это все важно понимать, отмечает эксперт, ведь морские возможности Америки сейчас переживают не лучшие времена. По ее словам, на сегодня 17 из 44 кораблей, которые находятся в транспортном управлении США, включая командование морских перевозок, имеют возраст 50 лет и более.

"По данным Конференции ООН по торговле и развитию, 3531 торговое судно (3,4 процента от общего количества в мире) сейчас плавает под флагом США. Россия, со своей стороны, имеет 2910 торговых судов, которые плавают под ее флагом, но благодаря теневому флоту в ее распоряжении могут быть еще сотни", - рассказывает научная сотрудница.

И заключает, что первоочередной задачей Америки в этом вопросе, несомненно, должно быть установление собственных стратегических морских перевозок - "особенно потому, что сейчас она должна планировать перспективу вооруженного конфликта не только с Россией, но и с Китаем, который имеет 5997 торговых судов под своим флагом и 842 под флагом Гонконга".

Теневой флот России: актуальные новости

Ранее УНИАН сообщал, что 11 декабря 2024 года постоянные представители стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России. В санкционные списки добавили новых людей и компании, которые помогают РФ обходить ограничения Запада. Окончательно эти санкции министры иностранных дел утвердят на Совете ЕС 16 декабря.

Также и США могут усилить санкции против "теневого флота". По словам министра финансов Джанет Йеллен, речь идет о снижении лимита цены на российскую нефть в 60 долларов за баррель.

Кроме того, по информации СМИ, российские суда угрожают экологической безопасности: теневой флот уже заливает океан нефтью. В "Гринпис Украина" заявили, что 4300 тонн мазута и, возможно, других нефтепродуктов выливаются в воды Керченского пролива, который соединяет Черное и Азовское моря, в результате аварии двух российских танкеров.

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