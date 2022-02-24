Москве заблокируют доступ к ключевым технологиям и финансовым рынкам.

Еврокомиссия введет санкции против стратегических секторов экономики Российской Федерации. Москве заблокируют доступ к ключевым технологиям и финансовым рынкам.

Об этом заявил глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, Еврокомиссия предложит на утверждение лидерам стран Европейского союза новый пакет санкции против России.

"С этим пакетом мы нацелимся на стратегические сектора российской экономики, блокируя их доступ к технологиям и рынкам, которые являются ключевыми для России. Мы ослабим российскую экономическую базу и ее возможности модернизироваться", - заявила глава Еврокомиссии.

При этом она заявила, что ЕС заморозит российские активы в Евросоюзе и остановим доступ российских банков к европейскому финансовому рынку.