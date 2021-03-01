По словам Омара бен Ладена, живопись помогла ему найти новый мир внутри себя.

Сын основателя исламистской террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена Омар бен Ладен увлекся рисованием.

Читайте такжеТеракты 11 сентября в США: как падали башни-близнецы, история самого крупного теракта в мире (фото)Об этом он рассказал в интервью Vice.

39-летний Омар считает, что унаследовал художественные способности от матери. За последний год он написал больше десятка картин, в основном это пейзажи.

По словам Омара, он сих пор борется с посттравматическим стрессовым расстройством и биполярным расстройством, но живопись помогла ему найти новый мир внутри себя.

Он поделился, что уже в возрасте семи лет рисовал «красивые картинки» лошадей отца. А «единственным счастливым моментом» детства стало воспоминание о том, как одну из его картин повесили на стене в классе его школы.

Картины сына Усамы бен Ладена: фото

Усама бен Ладен: что известно

Основатель и международной исламистской террористической организации «Аль-Каида», взявшей на себя ответственность за теракты 11 сентября 2001 года и взрывы посольств США в Африке в 1998 году.

Уроженец Саудовской Аравии, происходил из богатой семьи, принадлежащей к йеменскому племени киндитов.

2 мая 2011 года был убит в ходе операции американских спецподразделений по приказу президента США Барака Обамы в собственном убежище в пакистанском Абботтабаде.

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Автор: УНИАН