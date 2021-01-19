Сейчас Тихановская находится в Литве, в Беларуси силовики завели на нее уголовные дела.

Беларусская оппозиционер, экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская, которая была вынуждена выехать в Литву из-за политических преследований, попросила ОБСЕ поспособствовать ее возвращению на родину.

Об этом сообщила пресс-служба Тихановской по итогам ее онлайн-встречи с послами ОБСЕ.

В ходе общения политик предложила ОБСЕ взять на себя организацию диалога по решению кризиса в Беларуси. Начать она предлагает с экспертного круглого стола с участием ЕС, демократических сил Беларуси, оппозиции и представителей режима Лукашенко. "Мы рассчитываем провести выборы за 45 дней, и нам нужна помощь в этом", - заявила она.

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Одной из тем встречи стало возвращение в Россию оппозиционера Алексея Навального, которого сразу задержали в Москве и отправили под стражу. В связи с этим Тихановская призвала международные организации помочь в организации безопасного возвращения домой для нее и других оппозиционеров.

"Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения. Ситуация с Навальным показала, что в этом нужна помощь международного сообщества и, прежде всего, ОБСЕ", - считает она.

Выборы и протесты в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результатов выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Автор: Юрий Годован