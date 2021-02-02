Известно о задержании как минимум 10 человек.

На Манежной площади в Москве, куда после решения суда призвал выходить штаб Алексея Навального, начались задержания.

Об этом сообщает Telegram-канал Avtozak Live.

Отмечается, что площадь по периметру полностью заполнили сотрудники ОМОНа и Росгвардии.

После этого силовики объявили в мегафон, что вход на Манежную площадь закрыт. И сотрудники МВД начали распределяться группами по площади.

Вход в Александровский сад, выход из метро «Библиотека имени Ленина», а также вход на Манежную площадь со стороны Воздвиженки перекрыли. Метро в центре также перекрыли.

По состоянию на 20:25 были задержаны как минимум 10 человек.

Также стало известно, что людей начали задерживать вне оцепления.

Протесты в России из-за ареста Навального

23 и 31 января по всей России состоялись массовые акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Силовики жестоко разгоняли митинги, применяя спецсредства. По всей стране проводились массовые задержания.

На акциях 31 января задержаны более 5 тысяч человек - это рекордное число в новейшей истории России.

Что известно о задержании и аресте Навального в России

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко