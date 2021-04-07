РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует подтянуть еще до 25 батальонных групп.

В Кремле снова заявили, что Россия не угрожает Украине, но ее армия останется у границ столько, сколько это будет «целесообразным».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Еще раз повторяю то, что я говорил уже неоднократно - Россия никому не угрожала и не угрожает, и ни для кого не представляет угрозу. Российские вооруженные силы находятся там на территории РФ, где это признано необходимым и целесообразным, и будут находится там так долго, насколько это будет признано целесообразным нашим военным руководством и верховным главнокомандующим», - подчеркнул он.

На уточняющий вопрос УНИАН, вернутся ли российские военные к местам постоянной дислокации или они передислоцированы на постоянной основе, Песков ответил: «Я не могу вам точно сказать – я не обладаю этой информацией относительно планов по дислокации и передислокации наших войск».

Стягивание российских войск к украинской границе

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует подтянуть еще до 25 батальонных групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

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По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает 4 тысячи военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины не исключили попытки продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины. По данным разведчиков, Россия наращивает военное присутствие у украинских границ и завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которого – побуждение Украины к военному ответу.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию относительно введения эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

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Автор: Роман Цимбалюк