Официального заявления о назначении пока нет.

Президент США Дональд Трамп назначил нового специального представителя по Украине и России. Им стал американский бизнесмен Стивен Уиткофф.

О новом назначении сообщают СМИ со ссылкой на журналиста из пула Белого дома. Отмечается, что Трамп также вновь пообещал положить конец войне, развязанной против Украины.

Официального заявления о назначении Стивена Уиткоффа на эту должность пока нет.

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Позже журналист из пула Белого дома, сообщивший о назначении Уткоффа на пост спецпредставителя, удалил свой пост.

Кто такой Стивен Уиткофф

Стивен Уиткофф – известный американский бизнесмен, девелопер и инвестор в сфере коммерческой недвижимости. Он является основателем и CEO компании The Witkoff Group, специализирующейся на разработке, управлении и реконструкции премиальных объектов недвижимости в США и за рубежом.

В декабре стало известно, что Стивен Уиткофф стал специальным посланником 47-го президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке. Отмечалось, что за два месяца он сумел заставить Израиль и ХАМАС сесть за стол переговоров и прийти к компромиссу. Спустя два месяца после назначения Уиткоффа в Белом доме начали работу над завершением первой фазы соглашения между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа, в обмен на прекращение огня.

Кроме того, в администрации Трампа готовят следующие этапы соглашения и план восстановления Газы, разрушенной после 15 месяцев войны.

"Было очевидно, что от Газы почти ничего не осталось. Люди едут на север, чтобы вернуться в свои дома и посмотреть, что произошло, а затем разворачиваются и уезжают... там нет ни воды, ни электричества. Поразительно, насколько большой ущерб там был нанесен", - говорил Уиткофф в одном из недавних интервью.

По его словам, только снос разрушенных зданий и вывоз мусора может занять пять лет.

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