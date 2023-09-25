В Варшаве недовольны заявлениями Шольца и видят в них вмешательство в польские дела.

На фоне визового скандала между Берлином и Варшавой министр иностранных дел Польши Збигнев Рау попросил канцлера Германии Олафа Шольца уважать суверенитет Польши и воздерживаться от заявлений, которые вредят отношениям двух стран. Об этом сообщает "Польское радио".

По мнению польского дипломата, заявление немецкого канцлера о незаконной выдаче виз мигрантам польскими чиновниками свидетельствуют о попытке вмешательства во внутренние дела Варшавы и в частности в выборы, которые скоро состоятся в Польше.

Также Збигнев Рау обвинил Олафа Шольца в нарушении принципов суверенного равенства государств, который, по его словам, лежит в основе добрососедских отношений Германии и Польши.

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Визовый скандал между Варшавой и Берлином

Как сообщал УНИАН, на днях немецкие власти заявили, что им, возможно, придется ввести контроль на границе с Польшей и Чехией из-за потока незаконных мигрантов, идущего из Польши. Об этом в частности высказались канцлер Олаф Шольц и министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Как отмечает Берлин, поток нелегальных мигрантов именно из Польши резко усилился в последнее время. По немецким данным, польские чиновники за взятки начали массово раздавать рабочие визы гражданам третьих стран. Те в свою очередь, едва прибыв в Польшу, сразу направляются в более богатую Германию, что создает проблемы правительству Олафа Шольца.

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