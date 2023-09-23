Германия недовольна миграционной политикой своего восточного соседа.

Германия пригрозила Польше возобновлением пограничного контроля из-за миграционного скандала, который вспыхнул между Варшавой и Берлином.

Как пишет Bloomberg, канцлер Германии Олаф Шольц призвал польское правительство расследовать сообщения о сотнях тысяч незаконно выданных рабочих виз. Он пообещал обсудить этот вопрос с польским правительством, предупредив о возможности введения пограничного контроля между государствами.

О том что Германия может восстановить контроль на границе с Польшей и Чехией также заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

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"И Шольц, и Фезер ранее сопротивлялись призывам ввести пограничный контроль, и комментарии показывают, с каким давлением сталкивается правительство, чтобы реагировать на растущее число прибывших без документов", – отмечает Bloomberg.

Согласно данным немецкого правительства, в первой половине этого года на границе с Польшей было арестовано более 12 тысяч нелегальных мигрантов.

Европейский Союз также рассматривает сообщения о том, что мигранты въезжали в Польшу по нелегально оформленным рабочим визам, за которые чиновники якобы получали взятки. Правое правительство Польши долгое время критиковало либеральную иммиграционную политику Германии и отказывалось принимать общеевропейскую политику в отношении беженцев.

Проблема беженцев в Европе - последние новости

Как писал УНИАН, Германия столкнулась с трудностями в принятии новых мигрантов. По словам президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера, сейчас Италия и Германия несут тяжелое бремя миграционных потоков. По его мнению, для решения проблемы Европе нужно справедливое распределение мигрантов и усиление контроля и надзора на внешних границах.

Также мы рассказывали, что сейчас украинские беженцы все активнее едут из Польши в Германию. Исследование показывает, что на решение беженцев переехать из Польши в Германию больше всего влияет социальный фактор – наличие друзей и знакомых в Германии, более высокие заработки и социальные выплаты.

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