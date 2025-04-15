Вице-президент США считает, что Европа в вопросах безопасности слишком зависима от Соединенных Штатов.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что он очень разочарован Европой, в частности тем, что европейские лидеры игнорируют волю своих граждан, особенно в отношении экономической и миграционной политики. Также он сказал, что Европа очень зависима от США в сфере безопасности. Об этом шла речь в интервью Вэнса изданию UnHerd.

"Мы очень разочарованы - "мы" - это я, президент (президент США Дональд Трамп, - ред.) и, конечно, вся администрация Трампа, - что европейское население продолжает требовать более разумной экономической и миграционной политики, а лидеры Европы продолжают игнорировать волю своих граждан и предлагать европейским народам противоположное тому, за что они, кажется, проголосовали", - отметил вице-президент США.

По его мнению, "политика открытых границ" подрывает доверие к демократии, пишет издание. Как отметил Вэнс, "весь демократический проект Запада распадается, когда люди продолжают требовать меньше миграции, а их лидеры вознаграждают их большей миграцией".

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Отдельно вице-президент Штатов высказался по вопросу безопасности, подчеркнув, что вся инфраструктура безопасности Европы в течение всей его жизни субсидировалась Соединенными Штатами Америки. По его словам, еще четверть века назад "в Европе было много мощных вооруженных сил, по крайней мере вооруженных сил, которые могли защитить свою родину".

Что же касается настоящего времени, говорит Вэнс, то "большинство европейских стран не имеют вооруженных сил, которые могли бы обеспечить им разумную оборону".

"Британцы являются очевидным исключением, французы являются очевидным исключением, поляки являются очевидным исключением. Но в определенном смысле они являются исключениями, которые подтверждают правило, что европейские лидеры радикально мало инвестировали в безопасность, и это должно измениться", - подчеркнул вице-президент США.

Послание Вэнса к Европе, говорит он, такое же, как и послание бывшего президента Франции Шарля де Голля в разгар Холодной войны, когда он настаивал на необходимости здоровой степени независимости от Вашингтона.

Вэнс сказал, что де Голль любил Соединенные Штаты Америки, но он признавал то, "что признаю и я: что постоянное пребывание Европы в роли вассала США в сфере безопасности - не в интересах ни Европы, ни Америки".

По мнению вице-президента, то, что Европа становится более независимой, - "это хорошо для Соединенных Штатов:

"Я не хочу, чтобы европейцы просто делали все, что им скажут делать американцы. Я не думаю, что это в их интересах, и я также не думаю, что это в наших интересах".

Другие заявления Вэнса

Как сообщал ранее УНИАН, Вэнс нарвался на критику со стороны Китая на фоне его комментариев о "китайских крестьянах". Недавно он попытался встать на защиту таможенной политики Трампа, которая вызвала стремительное падение рынка. Вице-президент объяснил, что США "занимают деньги у китайских крестьян, чтобы покупать вещи, которые производят эти китайские крестьяне". Представитель МИД Китая Лин Цзянь, что "странно и обидно слышать, как этот вице-президент делает такие невежественные и неуважительные замечания".

Также он встал на защиту спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа после его скандальных заявлений об Украине. Вэнс назвал Уиткоффа "замечательным парнем, который делает невероятную работу". "Люди, которые критикуют его, злятся, что он достигает успеха там, где они терпели поражение в течение 40 лет", - написал вице-президент.

Также вице-президент США заявлял, что лучший способ защитить Украину от очередного российского вторжения - это гарантировать финансовую заинтересованность США в будущем Украины. "Если вам нужны реальные гарантии безопасности, если вы хотите, чтобы Владимир Путин не вторгся в Украину снова, то лучшая гарантия безопасности - это дать американцам экономическую выгоду в будущем Украины", - сказал он.

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