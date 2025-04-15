Политик заявил, что он критиковал Россию за ее полномасштабное вторжение в Украину с февраля 2022 года.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США должны понимать стратегические красные линии как России, так и Украины, чтобы положить конец войне, начатой РФ.

В интервью UnHerdон он отверг "абсурдное" предположение президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон принимает сторону Москвы.

Вэнс заявил, что он критиковал Россию за ее полномасштабное вторжение в Украину с февраля 2022 года.

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"Я также пытался применить стратегическое признание того, что если вы хотите положить конец конфликту, вы должны попытаться понять, где и россияне и украинцы видят свои стратегические цели", - сказал политик.

По его словам, это не означает, что "вы морально поддерживаете дело России или что вы поддерживаете полномасштабное вторжение". Он добавил:

"Но вы должны попытаться понять, каковы их стратегические красные линии, так же, как вы должны попытаться понять, что украинцы пытаются получить от конфликта... По-моему, довольно абсурдно, что Зеленский упрекает американское правительство, которое фактически поддерживает его страну и военные усилия, в том, что мы якобы на стороне России".

Вэнс заявил, что подобная риторика "определённо не приносит пользы".

Слова Зеленского о Вэнсе

Ранее Зеленский заявил, что в США произошло не только "изменение тона", но и "изменение реальности", и обвинил вице-президента Джей Ди Вэнса в "каком-то оправдании действий Путина".

"Мне кажется, что вице-президент каким-то образом оправдывает действия Путина", - сказал он о Вэнсе, который обвинил его во время их встречи в Белом доме в проявлении неуважения и в том, что он вводит в заблуждение посетителей, водя их на "пропагандистские туры".

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