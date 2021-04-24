При выводе войск США передадут часть своих вооружений и военной техники властям в Кабуле, другую часть вывезут в США.

Министр обороны США Ллойд Остин одобрил решение усилить защиту американских войск в Афганистане на фоне их вывода из этой страны.

Читайте такжеБайден официально сообщил о выводе войск США из АфганистанаОб этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. В регионе останется атомный авианосец, также туда направят дальние бомбардировщики.

По словам Кирби, министр обороны считает целесообразным учитывать возможность возникновения «противодействия со стороны движения "Талибан" процессу вывода войск».

«В связи с этим мы сделаем так, чтобы вывод войск был безопасным, упорядоченным, подготовленным и ответственным, при котором защита войск была бы на высшем уровне»,— сказал Кирби на брифинге в Пентагоне.

Он уточнил, что атомный авианосец ВМС США Dwight Eisenhower останется в зоне ответственности Центрального командования Вооруженных сил США, куда входят Ближний Восток, Центральная Азия и некоторые регионы Южной Азии. Кроме того, в регион направят «определенное количество дальних бомбардировщиков». Представитель Пентагона сообщил, что при выводе войск США передадут часть своих вооружений и военной техники властям в Кабуле, другую часть вывезут в США, передает kommersant.

Вывод войск США из Афганистана

В апреле президент США Джо Байден объявил, что 1 мая США начнут вывод войск и выведут контингент к 11 сентября. Военные, необходимые для охраны американского посольства в Кабуле, останутся после 11 сентября.

Представители движения «Талибан» пригрозили возобновить боевые действия против иностранных войск в Афганистане, если военные не уложатся в срок ухода из этой страны.

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Автор: Ирина Погорелая