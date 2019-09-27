США обвинили Асада в применении химоружия в Сирии

Химатака была предпринята в рамках наступления сирийских войск на позиции повстанцев и джихадистов в провинции Идлиб.

США на основании расследования пришли к выводу, что режим Асада 19 мая применил хлор в качестве химического оружия в ходе операции в сирийской провинции Латакия.

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Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в Нью-Йорке в четверг, 26 сентября, передает Deutsche Welle.

По словам Помпео, эта химическая атака была предпринята в рамках наступления сирийских войск на позиции повстанцев и джихадистов в провинции Идлиб, где российская авиация оказывает войскам Асада поддержку с воздуха.

Госсекретарь США посетовал на то, что применение хлора в Латакии является лишь одним из звеньев в долгой череде атак с применением режимом Асада химического оружия, в результате которых погибли и пострадали тысячи сирийцев.

Майк Помпео объявил, что США выделят Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) еще 4,5 миллиона долларов на расследование случаев применения химоружия в Сирии.

Как сообщал УНИАН, Международная Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила использование хлора в сирийском городе Саракиб (провинция Идлиб) в начале февраля 2018 года.