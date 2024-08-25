Большой новый порт ледоколов в Джуно - расширение и модернизация оживленного командного центра района 17 береговой охраны.

США сделали первый нерешительный шаг к восстановлению морского присутствия возле Аляски. Береговая охрана в середине августа тихо объявила, что порт Джуно на Аляске будет модернизирован, чтобы он служил портом для ледоколов.

Как пишет Forbes, учитывая, что это было первое в Америке объявление о новом "порте ледоколов" за более чем тридцать лет, скромный пресс-релиз береговой охраны в четыре абзаца был явно сдержанным. Через несколько дней после того, как Россия объявила о том, что второй боевой ледокол проекта 235500 "Николай Зубов" будет спущен на воду до конца года, новость о том, что Береговая охрана США намерена установить на Аляске новый, готовый к военному назначению объект, заслужила значительное внимание и широкое публичное распространение.

Большой новый порт ледоколов в Джуно - расширение и модернизация оживленного командного центра района 17 береговой охраны - это улучшенные места для причала и помещения для экипажа. Проект привлечет миллионы долларов в набережную и местную экономику.

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Порты ледоколов также бывают с кораблями. После того, как новые базовые объекты будут запущены в эксплуатацию, Джуно планирует получить временный ледокол M/V Aiviq, "зарегистрированное в США судно, первоначально построенное, чтобы служить вспомогательным судном для разведки нефти в Арктике". Aiviq служит хорошей структурой, направляя волну национальных инвестиций в портовые сооружения Аляски, потенциально готовя ее к присутствию ряда новых ледоколов.

Недавно анонсированный межнациональный Icebreaker Collaboration Effort, или "ICE Pact", идеально позиционируется как двигатель будущего для перекачки недавно разработанных готовых ледоколов в арктических и антарктических водах Америки.

В связи с тем, что Россия и Китай объединяют усилия, чтобы попытаться захватить контроль над слабоконтролируемыми или регулируемыми международными державами морскими территориями, арктическое присутствие с помощью кораблей, базирующихся на Аляске и приспособленных к суровой полярной среде, становится критическим невыполненным требованием США. Поскольку Джуно и Кадьяк сейчас готовятся принять и поддерживать все большие катера и военные суда береговой охраны, за ними могут последовать сезонные объекты "готовые к присутствию" в Номе и на Алеутских островах, а также больше производственных площадок для технического обслуживания и судостроения на западном побережье Америки.

Напряжение среди полярников настоящее. В 2023 году ВМС направили четыре эсминца для наблюдения за 11 российскими и китайскими кораблями, которые действуют у Аляски. Эсминцы США - USS John McCain , USS Benfold , USS John Finn и USS Chung-Hoon - вероятно, были изъяты из других миссий, прибыв со всех уголков Тихого океана, чтобы наблюдать за полувраждебным флотом.

Это не была тривиальная вылазка. Расстояния настолько велики, что просто добраться до Аляски трудно. Один из четырех американских эсминцев, отправленных на север, был из Сан-Диего, а выход туда и обратно из Сан-Диего в Берингово море - это трудное путешествие, которое часто приводит к разрушению кораблей.

Когда военные корабли прибудут на станцию, удержать американские передовые эсминцы в водах Аляски станет еще более сложной задачей.

Несмотря на прочность надводных кораблей США, американские борзые, заряженные ракетами, не очень любят суровую погоду. В 2007 году, согласно сообщению Navy Times, "более дюжины эсминцев типа Арли Берк" получили "значительные структурные повреждения в бурном море, потому что конструкторы не учли эффект резких ударов носа на корпуса корабля". Хотя повреждения не сразу поставили под угрозу боевые возможности поврежденного судна, повышенный износ грозил сократить срок службы корпуса. И поскольку ВМС желают получить максимально возможный срок службы флота миноносцев, адмиралы-бухгалтеры флота не будут регулярно отправлять свои драгоценные эсминцы в бурные воды Берингова моря.

Для ВМС США операции на Аляске тормозят общую готовность. Лидеры ВМС, которые все еще пытаются подготовить 75 кораблей из своего флота из 296 кораблей к "миссионерской готовности" и готовы к развертыванию, просто не могут удовлетворить возросшие требования к присутствию на Полярности. Но с лучшими береговыми сооружениями - и с перспективой новых, готовых ко льду и потенциально милитаризованных кораблей наблюдения ВМС и немилитаризованных ледоколов береговой охраны - Америка будет иметь лучшие возможности для удовлетворения будущих потребностей в присутствии в водах Аляски, а также на юге, у континента Антарктиды.

Ситуация вокруг Аляски

Китайские и российские бомбардировщики 24 июля вместе влетели в зону американской ПВО на Аляске, что побудило американские и канадские силы начать их перехват и сопровождение.

Такое столкновение не представляет угрозы серьезной эскалации, однако оно, как писало The Telegraph, стало напоминанием о расширении воздушной мощи Китая, и оно подчеркивает высокие ставки, поскольку американцы спешно разрабатывают контрмеры.

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