Теперь в Лондоне будут проведены переговоры на более низком уровне.

Решение госсекретаря США Марко Рубио не ехать в Лондон негативно сказалось на переговорах на высоком уровне, направленных на поиск путей завершения войны России против Украины. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что неявка Рубио побудила отменить более широкую встречу министров иностранных дел Украины, Великобритании, Франции и Германии.

Тем не менее, переговоры продолжились, но на более низком уровне. Теперь США будет представлять в Лондоне спецпредставитель по Украине Кит Келлог.

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"Понижение уровня переговоров произошло в критический момент, всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон может выйти из переговоров, если в ближайшее время не будет достигнут прогресс по соглашению. Трамп усилил давление в воскресенье, сказав, что надеется на то, что Москва и Киев заключат соглашение на этой неделе", - пишут журналисты.

По словам осведомленного источника, возмущение Вашингтона отказом Киева от территориальных уступок может указывать на то, что позиция Украины не соответствует тому, о чем представители США уже договорились с россиянами.

Почему Рубио отказался ехать на переговоры в Лондон

Как писал УНИАН, госсекретарь США Марко Рубио отменил свою поездку в Лондон после того, как президент Украины Владимир Зеленский отверг признание Крыма российским. По данным CNN, вместо него в Великобританию должен был поехать спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог.

Издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что срыв переговоров на высоком уровне произошел из-за гнева Вашингтона относительно жесткой позиции Киева к территориальным уступкам.

В то же время, издание Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Рубио опасается того, что Украина вернется к прежним жестким позициям в переговорах. А это, в свою очередь, сделает невозможным любой прорыв на переговорах.

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