По информации журналистов, американское АНБ следило за высокопоставленными чиновниками в Швеции, Норвегии, Франции и Германии.

Агентство национальной безопасности США (АНБ) использовало партнерские отношения с отделом внешней разведки Дании для слежки за высокопоставленными чиновниками соседних стран, включая канцлера Германии Ангелу Меркель.

Об этом в понедельник, 31 мая, пишет Reuters со ссылкой на датскую государственную телекомпанию DR.

Девять неназванных источников сообщили журналистам, что полученные данные являются результатом внутреннего расследования, проведенного в 2015 году Службой военной разведки Дании относительно роли АНБ в партнерстве.

Согласно расследованию, которое охватывает 2012 и 2014 годы, АНБ использовало датские информационные кабели, чтобы шпионить за высокопоставленными чиновниками в Швеции, Норвегии, Франции и Германии, включая бывшего министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и бывшего лидера немецкой оппозиции Пеера Штайнбрюка.

"Нелепо, что дружественные спецслужбы действительно перехватывают информацию и шпионят за высокопоставленными представителями других стран. Политически я считаю это скандалом", - сказал Пеер Штайнбрюк немецкому телеканалу ARD.

На просьбу прокомментировать отчет представитель немецкой канцелярии сказал, что ему стало известно об обвинениях только после того, как о них спросили журналисты, и отказался от дальнейших комментариев.

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Внутреннее расследование в Службе военной разведки Дании было начато в 2014 году после опасений по поводу утечек от Эдварда Сноудена годом ранее, раскрывающих, как работает АНБ.

В Вашингтоне АНБ пока не ответило на запрос журналистов прокомментировать информацию, а Управление директора Национальной разведки отказалось от комментариев. Представитель датской Службы военной разведки от комментариев также отказался.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист сообщил шведской телекомпании SVT, что "требует полной информации о произошедшем". Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил телекомпании NRK, что "относится к обвинениям серьезно".

Согласно DR, принятое в августе 2020 года решение отстранить главу Датской разведывательной службы и трех других должностных лиц после критики и обвинений в серьезных нарушениях со стороны независимого совета, курирующего подразделение, было связано с расследованием 2015 года.

В прошлом году датское правительство заявило, что начнет расследование по делу на основе информации из отчета осведомителя. Ожидается, что это расследование завершится к концу 2021-го.

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Перевод: Катерина Комолова