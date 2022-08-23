Турецкие компании могут попасть под санкции США в таком случае.

Администрация президент США Джо Байдена предостерегла турецкий бизнес от сотрудничества с российскими учреждениями и лицами, попавшими под санкции.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

22 августа в Американскую торговую палату в Турции поступило письмо, в котором замминистра финансов Уолли Адейемо предупредил, что турецкие компании рискуют попасть под санкции США, если будут вести дела с подсанкционными российскими лицами.

По словам человека, знакомого с перепиской, Адейемо направил идентичное письмо в ведущую бизнес-ассоциацию Турции, турецкую промышленную и бизнес-ассоциацию.

Эти предупреждения являются эскалацией усилий США заставить турецкие учреждения выполнять международные санкции, наложенные на Россию после ее полномасштабного вторжения на территорию Украины.

"Любые физические и юридические лица, которые оказывают материальную поддержку лицам, определенным США, сами находятся под угрозой санкций США", - говорится в письме.

В администрации американского президента отметили, что турецкие банки не могут иметь корреспондентские отношения с российскими, которые попали под санкции, сохраняя при этом те же связи с американскими банками.

Ранее The Washington Post сообщал, что власти РФ обратились к Турции за помощью в обходе санкций.

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