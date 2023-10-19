Официальные лица США предположили, что перенаправление снарядов не окажет немедленного влияния на способность Украины бороться с российскими войсками.

Пентагон планирует отправить Израилю десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, которые были предназначены для Украины из резервных запасов США несколько месяцев назад..

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и министерство обороны Израиля заявили своим американским коллегам, что им срочно нужны артиллерийские снаряды для подготовки к наземному вторжению в сектор Газа и потенциальной эскалации войны со стороны "Хезболлы" вдоль израильско-ливанской границы, говорят израильские официальные лица, пишет издание Axios со ссылкой на трех израильских чиновников, знакомых с ситуацией.

Официальные лица США предположили, что перенаправление снарядов для Украины в Израиль не окажет немедленного влияния на способность Украины бороться с российскими войсками.

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Но неясно, могут ли военные поставки США в Украину быть растянуты, если война между Израилем и ХАМАСом перерастет в более широкий региональный конфликт.

Военный чиновник США сообщил Axios, что не может предоставить подробную информацию о конкретном оружии, отправляемом в Израиль.

Он сказал, что Министерство обороны и Транспортное командование США обладают надежными возможностями глобального развертывания и распределения, которые могут продолжать поддерживать Израиль, а также другие страны.

"Мы участвуем во всесторонней координации в Министерстве обороны. Это включает в себя тесное сотрудничество с нашими боевыми командованиями, чтобы выяснить, какие боеприпасы и оборудование из американских арсеналов могут быть быстро предоставлены для нужд Израиля", - заявил американский военный представитель.

Военная помощь США для Израиля

С тех пор, как нападение ХАМАСа на Израиль спровоцировало войну 7 октября, израильские военные значительно увеличили использование артиллерии - как в секторе Газа, так и в стычках с "Хезболлой" на границе с Ливаном.

Боеприпасы, предназначенные для Украины, были частью арсенала оружия США, который хранится в Израиле в рамках соглашения между странами. Доступ к местам хранения оружия имеют только военнослужащие США. Но согласно соглашению между странами, Израиль может использовать эти боеприпасы в сценарии войны в короткие сроки с одобрения США.

После нападения Хамаса 7 октября ЦАХАЛ провел первоначальную оценку своих срочных потребностей в оружии и передал ее Пентагону. По словам израильских официальных лиц, одним из запросов было вернуть десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов для пополнения истощенных запасов чрезвычайной помощи США в Израиле на случай, если израильским военным понадобится использовать эти снаряды в кратчайшие сроки, сообщили израильские официальные лица. Израильские официальные лица заявили, что США согласились и отправят артиллерийские снаряды Израилю в ближайшие недели.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что они способны оказывать поддержку и Израилю, и Украине, сохраняя при этом "общую международную оборону".

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