В Дамаске делегация США провела встречу с представителями новых сирийских властей.

​США отменили объявленную ранее награду на сумму $10 млн за Ахмеда аль-Шараа, который стал одним из лидеров восстания по свержению сирийского диктатора Башара Асада.

Решене об отмене награды за Шараа было принято в рамках "политического решения", связанного с началом контактов США с лидерами повстанцев, сообщила помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбара Лиф, передает Голос Америки.

По словам Лиф, Шараа принял во внимание то, что "террористические группировки не должны представлять угрозу ни внутри Сирии, ни за ее пределами, включая США". Помощник госсекретаря отметила, что сирийский представитель уже знает, что награда за его поимку отменена.

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"Мы поддерживаем политический процесс под руководством сирийцев, который приведет к созданию правительства, уважающего права всех сирийцев, включая женщин, а также этнических и религиозных общин", - пояснила позицию США Лиф.

Дипломат подчеркнула, что Иран, который поддерживал режим Асада, не будет влиять на новые сирийские власти.

Издание напомнило, что визиту делегации США в Дамаск предшествовала встреча в иорданской Акабе, где американские, арабские и турецкие представители согласовали "принципы переходного периода" для Сирии.

Позиция Трампа по Сирии

Хотя администрация нынешнего президента Джо Байдена пошла на контакт с лиерами повстанцев в Сирии, пока неясно, насколько активным будет участие США после инаугурации Дональда Трампа 20 января.

Трамп уже высказал свое мнение и заявил, что США не должны вмешиваться в сирийский конфликт. "Это не наша борьба. Пусть все идет своим чередом. Не вмешиваться!", - написал ранее Трамп в соцсети.

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