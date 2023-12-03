Он считает, что устроенная Россией война против Украины является "вызовом для союзников по НАТО".

Соединенные Штаты не допустят победы России в войне против Украины и нацелены помогать Киеву поставками военной помощи, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Как уточнил американский министр обороны, Вашингтон не позволит победить России в войне, а палестинскому движению ХАМАС - в конфликте против Израиля, пишет Politico.

"Мы также не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас", - заявил он.

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Глава Пентагона добавил, что США способны выполнять свои обязательства перед союзниками и направлять помощь и Израилю, и Украине.

Он считает, что устроенная Россией война против Украины является "вызовом для союзников по НАТО".

"Мы не можем позволить себе остаться в стороне", - высказался он.

Остин рассказал, что США на 50% нарастили финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов расходования американских снарядов в Украине. Он добавил, что за время работы администрации Джо Байдена производство артиллерийских боеприпасов в Штатах выросло в 4 раза.

По его словам, США - "самая могущественная страна на Земле", а американская армия является самой сильной в мире.

Помощь Украине от США - подробности

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон неожиданно изменил свою позицию - он уже неоднократно называл помощь Украине "критическим приоритетом" для Палаты представителей. Хотя ранее Джонсон в основном выступал против дополнительной помощи нашей стране.

В Соединенных Штатах Америки сосредоточились на трех приоритетных направлениях помощи Украине, чтобы она могла пройти зиму в свете угрозы повторных атак России по объектам критической инфраструктуры. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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