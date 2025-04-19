США имеют серьезный план прекращения огня, но РФ выдвинула новые требования, - NYT

Отмечается, что Украина фактически согласилась на этот план, но Кремль постоянно медлит.

США действительно имеют серьезный план прекращения огня, на который Украина фактически согласилась в середине марта. Впрочем, россияне медлили и настаивали на своих условиях, пишет The New York Times.

США считали, что договорились о частичном прекращении огня - одно для предотвращения атак на энергетическую инфраструктуру, а другое в Черном море. Последнее так и не вступило в силу.

"Но россияне медлили, настаивая на новых условиях, включая "денацификацию" украинского правительства и отставку (президента Украины Владимира - УНИАН) Зеленского", - пишет издание.

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Переговоры о мире - важные новости

Ранее УНИАН сообщал, что Рубио намекнул, что США уже надоела война в Украине. "Важно всем напоминать, что украинская война - это ужасная вещь, но это не наша война. Мы ее не начинали. США помогали Украине более трех лет, и мы хотим, чтобы все это закончилось", - заявил он.

NYT сообщал, что в Белом доме практически не ведутся серьезные обсуждения о дальнейшем предоставлении Украине военной помощи.

Также Bloomberg писал, что США готовы признать незаконно аннексированный Крым российским в рамках широкого соглашения о мире между Москвой и Киевом.

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