Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг пригласил будущего президента США Джозефа Байдена на саммит НАТО, который должен состояться в Брюсселе в начале следующего года.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг озвучил ожидания от будущей администрации следующего президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена.

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Об этом Столтенберг сообщил во время онлайн-пресс-конференции по случаю двухдневного заседания глав МИД стран-членов НАТО, которое состоится 1-2 декабря в Брюсселе.

"Я ожидаю, что в ближайшие годы мы сможем еще больше усилить трансатлантические связи. Могущество НАТО важно для Европы. Мы полагаемся на гарантии безопасности Соединенных Штатов", - подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что США и Канада являются важными для европейской безопасности, в частности, благодаря проведению совместных учений и присутствия их войск в Европе.

"Но в то же время могущество НАТО является важным для Соединенных Штатов. И не в последнюю очередь из-за того, что сейчас мы видим, как глобальный баланс сил перераспределяется в связи с усилением Китая", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что в такой ситуации еще более важное значение приобретает единство союзников.

Генсек напомнил, что вместе страны-члены НАТО имеют 50% мирового валового внутреннего продукта и мировой военной силы.

«Если мы будем вместе - мы будем в безопасности. И это будет способствовать прочности этого альянса», - подчеркнул он.

Также генеральный секретарь Альянса сказал, что пригласил Байдена на саммит НАТО, который должен состояться в Брюсселе в начале следующего года. Этот саммит посетят все лидеры стран-членов НАТО.

«На этом саммите я также предоставлю предложения по укреплению и адаптации НАТО», - сказал он.

Выборы президента США-2020

Выборы президента США состоялись 3 ноября.

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

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Автор: Виталий Саенко