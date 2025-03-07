В Израиле возмущены, что США проводят переговоры с ХАМАС за спиной Нетаньяху, - Axios

Трамп хочет добиться широкой сделки, которая может включать долгосрочное перемирие между Израилем и ХАМАС.

В Израиле растет обеспокоенность секретными переговорами администрации президента США Дональда Трампа с представителями движения ХАМАС. Это вылилось в напряженный телефонный разговор между министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером и американским чиновником, который состоялся несколько дней назад.

Об этом изданию Axios сообщили израильский чиновник и еще один источник, знакомый с ходом разговора.

Отмечается, что Дермер общался с американским посланником по вопросам заложников Адамом Болером. По словам источников, израильский политик был возмущен тем, что администрация США проигнорировала позицию Израиля по прямому взаимодействию Вашингтона с ХАМАС.

Видео дня

В издании поделились, что телефонный звонок состоялся через несколько часов после того, как Болер встретился в Дохе с Халилем аль-Хайей, одним из самых высокопоставленных политических деятелей ХАМАС и главой его переговорной команды. Источники уточнили, что переговоры были посвящены возвращению домой 21-летнего американского заложника Эдана Александра и тел четырех погибших американских заложников.

В издании подчеркнули, что Трамп хочет добиться широкой сделки, которая может включать долгосрочное перемирие между Израилем и ХАМАС, безопасный выход из Газы для лидеров движения, а также освобождение всех оставшихся заложников и фактическое окончание войны.

Кроме того, переговоры затронули конкретные вопросы, включая количество палестинских заключенных, которые будут освобождены из израильских тюрем в обмен на безопасное возвращение Александра. На некоторые из этих условий Израиль не согласился, добавили источники.

Журналисты выяснили, что сперва Нетаньяху лишь пренебрежительно отнесся к идее, что США действительно сядут за стол переговоров с ХАМАС. Тем не менее со временем он и его советники становились все более и более обеспокоенными.

По словам источников, в ходе разговора Дермера и Болера министр стратегического планирования Израиля возразил против того, чтобы американский чиновник делал подобные предложения без согласия Израиля. В ответ Болер заявил, что он не близок к заключению сделки с ХАМАС.

США и ХАМАС - важные новости

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАСа немедленно освободить всех заложников. США провели прямые переговоры с ХАМАС об освобождении заложников.

Кроме того, Израиль прекратил поставлять гумпомощь в Газу из-за отказа ХАМАС от плана США по временному прекращению огня. В правительстве Израиля отметили, что ХАМАС неоднократно нарушал соглашение о прекращении огня.

Вас также могут заинтересовать новости: