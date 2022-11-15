СШАзаверили в продолжении поддержки Украины на фоне очередных жестоких российских нападений на Украину.

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк отреагировала на массированные ракетные удары Российской Федерации.

Бринк в Twitter назвала российские удары очередной волной жестоких нападений: "Мыслями с нашими коллегами, соседями и друзьями здесь, в Киеве и по всей Украине".

"Мы будем продолжать поддерживать украинцев, которые месяцами оставались мужественными перед лицом бессмысленного нападения России, а также с теми, кто борется за защиту Украины", - отметила посол США.

Вслед за Бринк удары по Украине прокомментировал и советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Соединенные Штаты решительно осуждают последние ракетные удары России по Украине, которые, как представляется, поразили жилые дома в Киеве и другие объекты по всей стране... Наши мысли с мужественным украинским народом, который продолжает демонстрировать стойкость и мужество в защите своего суверенитета и демократии. США и наши союзники и партнеры продолжат предоставлять Украине то, что ей необходимо для самообороны, в том числе системы ПВО. Мы будем стоять с Украиной столько, сколько потребуется", - говорится в заявлении Салливана на сайте Белого дома.

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс назвала в Twitter ракетные обстрелы ответом России за унизительный отход из Херсона.

Массированный ракетный удар по Украине 15 ноября

Во вторник 15 ноября Россия осуществила массированный ракетный пуск в три волны по украинским городам, целясь в объекты критической инфраструктуры.

В Киеве российские ракеты упали на многоэтажки в Печерском районе, погибший.

По информации НЭК "Укрэнерго", зафиксированы удары в энергетические объекты во всех областях страны. Самая сложная ситуация в центральных и северных регионах. Энергетики ввели аварийные отключения света. Обесточенная как минимум половина Киева, уточнил мэр Виталий Кличко.

В Офисе президента ситуацию назвали "критической".

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