Джордж Кент отметил, что есть максимум пять других стран, которые получают такую же поддержку.

Временный поверенный в делах США в Украине, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что американское правительство ежегодно выделяет Украине около 750 миллионов долларов. Финансовая поддержка не зависит от того, какая пария у власти.

Об этом дипломат рассказал в интервью Радио Свобода

"Я думаю, что у нас (в США, – ред.) очень надежный фундамент поддержки. Ежегодно наш Конгресс выделяет средства для поддержки Украины в различных отраслях – до 750 миллионов долларов в год", - заявил дипломат.

При этом он указал, что есть максимум пять других стран, которые получают такую же поддержку.

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"Видимо, есть четыре, максимум пять, других стран, которые получают такую поддержку от нас ежегодно. И это не зависит от того, кто сидит в Белом доме. И демократы, и республиканцы вместе поддерживают Украину. И я думаю, что это не зависит от администрации, чиновников, работающих с Украиной", – объяснил Кент.

По его словам, успех Украины важен для всего региона.

"И это наше обещание, и наша совместная работа с украинцами. И президент Джо Байден, когда он был вице-президентом, приезжал сюда шесть раз. Это значит, что никогда в истории США не было президента, который разбирался бы в делах Украины лучше, чем президент Байден", – подытожил временно поверенный.

Как ранее сообщал УНИАН, США и Германия могут применить новые санкции и другие меры в отношении Российской Федерации. Ограничения могут быть применены, если Москва использует газопровод "Северный поток-2" в качестве оружия против Украины.

Автор: Анастасия Горбачева