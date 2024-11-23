Аналитик акцентировал, что ранее во время других обращений Путин часто жестикулировал.

На следующий день после удара межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру Путин выступил с видеообращением, во время которого ни разу не пошевелил руками или пальцами.

На эту интересную детать обратил внимание эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке. Речь властелина Кремля длилась 7 минут 45 секунд. Репке отметил, что за все это время диктатор не разу не пошевелил руками или пальцами, "они были будто приклеены к столу".

Аналитик акцентировал, что ранее во время других обращений Путин часто жестикулировал. Он допустил, что на этот раз речь идет о видеомонтаже, когда обездвиженные руки "пририсовали" к телу.

По мнению Репке, это могли сделать из-за болезни диктатора или чтобы скрыть его волнение. Он указал, что уже на следующий день Путин принял участие в совещании с руководством минобороны, где перебирал пальцами листки бумаги с речью и иногда жестикулировал.

"Эти кадры показали, что Путин угрожает всему миру, а сам не может ни разу пошевелить собственными руками", - резюмирует Репке.

Другие новости о Путине

Украине нечем ответить на российские ракеты, которые Путин назвал "Орешником". По словам экспертов, у Украины нет ни соответствующих радаров для обнаружения, ни специальных систем ПВО.

А вчера издание The Times в своей публикации заявило, что для Путина сейчас нет особого смысла выходить на мирные переговоры, поскольку Украина уже истощена и не может держать фронт.

Вас также могут заинтересовать новости: