Украина не имеет ни соответствующих радаров для обнаружения, ни специальных систем ПВО, ни подобных ракет, говорят специалисты.

Удар межконтинентальной ракетой по Днепру был попыткой России послать Украине и Западу максимально мощный сигнал. Однако в Киеве не собираются менять свою стратегию обороны из-за этого, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что Путин часто угрожал ядерным оружием, пытаясь напугать Запад и остановить поток помощи Украине. Но вчерашний удар и последующее публичное выступление Путина с угрозами значительно усилили напряжение.

Военный аналитик Иван Киричевский заявил, что Украина не имеет радаров, способных обнаруживать такие ракеты в полете, поскольку те поднимаются аж в верхние слои атмосферы. Также нет и соответствующих систем ПВО, способных их сбивать.

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"Наши западные партнеры могли видеть этот запуск раньше нас", - сказал Киричевский.

Хотя другие российские ракеты, которыми неоднократно обстреливали Украину, например, "Искандер" и Х-101, также могут нести ядерное оружие, ракета средней дальности, которой ударили по Днепру, вызывает беспокойство. Директор проекта противоракетной обороны Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Том Карако отмечает, что, кроме значительно большей дальности, эта ракета отличается способностью запускать несколько ядерных боеголовок на финальной стадии полета.

Это затрудняет, если не делает невозможным ее перехват. Именно поэтому Карако считает вчерашний удар явным "бряцанием ядерным оружием для [запугивания] как Украины, так и самой Европы".

"Это достаточно резкий сигнал", - подчеркнул эксперт.

Зато председатель оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко заверил, что вчерашний удар не заставит Украину изменить способ ведения войны, в частности относительно дальнейших ударов по целям на территории России в рамках самообороны.

Вместе с тем Костенко признал, что "нам нечем ответить за этот класс оружия", поскольку после обретения независимости Украина прекратила производство ракет ядерного класса.

Российский удар по Днепру: последствия

Как писал УНИАН, аналитики американского Института изучения войны считают, что ни сам удар по Днепру баллистической ракетой "Орешник", ни последующее выступление Владимира Путина с угрозами в сторону цивилизованного мира не свидетельствуют о серьезных изменениях в ударных возможностях агрессора или о существенном росте рисков применения ядерного оружия.

Аналитики отмечают, что Россия и так постоянно обстреливает Украину ракетами, которые способны нести ядерное оружие. Единственная разница в том, что на этот раз была применена более сложная ракета. Однако эксперты говорят, что Запад имеет надежные инструменты сдерживания подобных угроз, а потому бряцание ядеркой со стороны Путина не должно что-то менять на этот раз.

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