Каллас сказала, что крупные американские компании работали в Украине и до войны, но это не уберегло страну.

Соглашение между США и Украиной о добыче полезных ископаемых не может быть исключительно экономическим, поскольку во времена войны "нужны гарантии безопасности".

Такое мнение высказала Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Кая Каллас в Вашингтоне, передает Голос Америки. "Если это соглашение усилит экономические интересы США в Украине, и если эти интересы также будут гарантировать безопасность в Украине, тогда это очень хорошее развитие событий. Вы должны защищать и оборонять свои экономические интересы, которые будут в Украине. Но по моему мнению, это должно быть вместе с гарантиями безопасности", - заявила представительница Евросоюза.

Каллас также отметила, что крупные американские компании работали в Украине как до войны, так и сейчас, но это не уберегло страну от полномасштабного вторжения РФ и постоянных обстрелов. По ее мнению, одних только бизнесов недостаточно.

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"Я слышу мнения, что, мол, экономическое соглашение как таковое уже само по себе является гарантией безопасности. Я так не считаю. Уже сейчас в Украине активно работают американские компании. Но страну все равно бомбят каждый день. Поэтому так не работает, мол, если у вас здесь присутствуют американцы, то россияне скажут: "Хорошо, мы их больше не будем бомбить", - объясняет дипломат.

Соглашение, которое планируют подписать президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский, Каллас называет хорошим шагом к более расширенному партнерству в будущем.

"Вам нужны надежные гарантии безопасности. Договоренности между Украиной и Америкой можно считать успешными, только если это основа к более широкому сотрудничеству", - подытожила Каллас.

Соглашение о полезных ископаемых

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибывает с визитом в США на переговоры с представителями Трампа. Там стороны должны подписать соглашение по полезным ископаемым.

Издание Financial Times уже сообщило, что Украина и США согласовали детали договора о полезных ископаемых.

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