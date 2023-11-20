The Times оценил, как роскошно Елизавета Пескова жила за границей.

Мир высмеял заявление пресс-секретаря лидера РФ Дмитрия Пескова о том, что его дочь от брака с бывшей женой Екатериной Солоцинской "бедствовала" во Франции во времена, когда получала там образование.

О "спартанских условиях" и испытаниях, которые пришлось "преодолевать" Елизавете Песковой, спикер Кремля рассказал в интервью пропагандистским СМИ в ноябре, убеждая, что она "не мажорка". Об обратном пишет The Times в своей статье.

Британское издание напоминает, что Елизавета Пескова входит в перечень "золотых" детей российских чиновников, которые наслаждались комфортной жизнью в Европе, несмотря на риторику Кремля и их родителей о "падшем Западе".

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В своих социальных сетях, в частности, в Instagram, Елизавета Пескова регулярно позирует в дорогой одежде и не стесняется своих "лакшери" поездок за границу.

Яркий пример о том, что может позволить себе Пескова, показала соратница российского оппозиционера Алексея Навального, которого Кремль держит за решеткой, Любовь Соболь.

Она показала фото Песковой, сидящей с бокалом напитка, вероятно, в частном самолете.

"Спартанские условия по словам патологического лжеца Пескова", - прокомментировала свою публикацию в Twitter Соболь.

На еще одном фото от Соболь Пескова позирует в роскошном платье:

Пескова переехала в Париж со своей матерью, 47-летней Екатериной Солоцинской, после того, как ее родители развелись. Она прожила там несколько лет, прежде чем вернулась в Россию, но вовсе не в такой "суровости", как утверждает Песков. Она получила образование в элитной школе-интернате, где изучала право и международные отношения. Также Дочь Пескова в "студенческие" годы работала стажером у французского ультраправого депутата Европарламента в Страсбурге и Брюсселе, что не все могут себе позволить.

Намек на "неплохую" жизнь Песковой сделала непосредственно ее мама, бывшая жена пресс-секретаря Путина Солоцинская, акцентирует СМИ.

В 2016 году Солоцинская отмечала в социальных сетях, что переехала в новую квартиру на площади Виктора Гюго в центре Парижа. Расследование Фонда борьбы с коррупцией Навального обнаружило, что ее квартиру, стоимостью 1,8 миллиона евро, купила французская компания Sirius, которая на 75% принадлежала Солоцинской, а на 25% - Песковой.

О том, что Песков не забыл о благосостоянии своей дочери свидетельствуют и их совместные фотографии: к примеру, когда отец с дочкой позируют возле отеля "Ле Бристоль" - отеля-дворца, расположенного рядом с Елисейскими полями, пишет The Gardian.

Санкции против родных Пескова - Елизаветы, ее брата и мачехи США и ЕС ввели в 2022 году, после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Тогда Вашингтон утверждал, что эти трое ведут "роскошный образ жизни, который не соответствует зарплате Пескова как государственного служащего".

Пескова утверждает, что сделала "себя сама", без участия отца

В апреле Пескова написала в Instagram, что заработала деньги за границей "добросовестным" трудом, занимаясь различными проектами. Официально она вернулась из Парижа в Москву 5 лет назад.

До этого, еще в марте 2022 года, в комментарии Business Insider Пескова жаловалась, что против нее ввели санкции. Она позиционировала себя как "гражданка мира", которая теперь не имеет возможности свободно путешествовать.

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