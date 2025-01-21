Трамп подписал указ о смертной казни

Указ Трампа обязывает добиваться смертной казни в случаях убийства правоохранителей или тяжких преступлений, совершенных нелегальными мигрантами.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который активизирует применение смертной казни. Документ предусматривает, что генеральный прокурор должен "принять все необходимые и законные меры" для обеспечения штатов достаточным количеством препаратов для смертельных инъекций, сообщает Associated Press.

Согласно указу, Министерство юстиции должно не только добиваться смертных приговоров по федеральным делам, но и поддерживать штаты в обеспечении препаратами для исполнения таких приговоров.

Ожидалось, что Трамп вернет казнь на федеральном уровне, прекращенную в 2021 году из-за моратория, введенного тогдашним генеральным прокурором Мерриком Гарландом. После последних решений президента Джо Байдена, который заменил 37 смертных приговоров на пожизненное заключение, в федеральной камере смертников остались только трое осужденных.

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Указ Трампа обязывает добиваться смертной казни в случаях убийства правоохранителей или тяжких преступлений, совершенных нелегальными мигрантами. Также он призывает пересмотреть судебные прецеденты, ограничивающие возможности штатов и федерального правительства в вынесении смертных приговоров.

"Самая главная обязанность правительства - защита своих граждан от ужасных преступлений. Наша администрация не позволит попыток ослабить законы, предусматривающие смертную казнь для тех, кто совершает жестокие акты насилия против американцев", - говорится в указе Трампа.

Во время своего первого срока Трамп инициировал 13 федеральных казней - наибольшее количество за современную историю США. В рамках своей предвыборной кампании 2024 года он призывал к введению смертной казни для наркоторговцев и даже приводил Китай в качестве примера жесткого подхода к борьбе с наркотиками.

Этот указ появился через несколько дней после решения Гарланда отменить протокол смертельных инъекций, который предусматривал использование пентобарбитала. Это было связано с беспокойствами относительно возможных страданий во время казни. Новый протокол может быть восстановлен Джеймсом МакГенри III, которого Трамп назначил исполняющим обязанности генерального прокурора, или его кандидатом на эту должность Пэм Бонди после утверждения ее кандидатуры Сенатом.

Среди трех федеральных заключенных, ожидающих исполнения смертного приговора:

Дилан Руф, виновный в убийстве девяти чернокожих прихожан церкви в Южной Каролине в 2015 году;

Джохар Царнаев, организатор теракта на Бостонском марафоне 2013 года;

и Роберт Бауэрс, устроивший массовое убийство в синагоге "Дерево жизни" в Питтсбурге в 2018 году, которое стало крупнейшим антисемитским нападением в истории США.

Дональд Трамп - новости

Трамп сделал свои первые заявления о войне в Украине. Он сказал, что хочет завершить войну в Украине как можно быстрее и заявил, что "война между Украиной и Россией вообще не должна была начинаться".

По словам Трампа, диктатор Владимир Путин "разрушает" Россию, отказываясь заключить соглашение о прекращении войны в Украине. Зато президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить мирный договор.

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