Лукашенко назначил нового премьер-министра Беларуси

Роман Головченко возглавил правительство Беларуси. Ранее он занимал должность председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал в четверг, 4 июня, имя нового премьер-министра страны.

Как сообщает DW, руководителем кабмина стал Роман Головченко, который до сих пор занимал должность председателя Государственного военно-промышленного комитета.

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Первым вице-премьером назначен Николай Снопков, который до февраля работал в должности заместителя главы администрации президента, а в последние месяцы - посла Беларуси в Китае.

Накануне Лукашенко отправил правительство Беларуси в отставку, проведя перед этим совещание, где обсуждал предложения по новому составу кабмина.

Смена кабинета была анонсирована белорусским президентом еще в конце мая. Он объявил, что хочет сформировать новое правительство до президентских выборов, которые должны состояться 9 августа.

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