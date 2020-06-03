Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси

Ранее Лукашенко провел совещание, на котором обсуждались предложения по новому составу правительства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об отставке действующего состава правительства.

Как сообщает БЕЛТА, утром 3 июня Лукашенко провел совещание, на котором обсуждались предложения по новому составу правительства. Лукашенко связывал готовящуюся отставку кабинета министров с предстоящими выборами президента.

Читайте такжеВ Беларуси запретили СМИ проводить политические интернет-опросы

Президент Беларуси отмечал, что изменения состава правительства не будет значительным: "Ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует".

Лукашенко уточнил, что планировать обновления белорусского правительства он начал еще полгода назад, сообщается на сайте президента Беларуси.

Глава государства сказал, что тогда уже в правительство пришли новые министры, а прежние были уволены или по их собственному желанию в связи с переводом на новую работу или же за невыполнение обязанностей.

"Те, кто сегодня с такими объемами в этот кризисный период не может справиться, их, конечно, надо заменить и направить на другую работу", - добавил Лукашенко.

Он также отметил, что масштабных изменений в составе правительства не будет, поскольку в стране сейчас кризис из-за пандемии коронавируса.

Читайте такжеЛукашенко обратился к "майданутым" перед выборами: Майданов в Беларуси не будет

"Просто из-за болезни, других причин люди шли на менее объемную работу. И полгода мы формировали новый состав правительства. Поэтому ожидать, что здесь революция произойдет во время смены правительства, не следует", - уточнил Лукашенко.

Он заявил, что страна должна активнее работать, особенно в сфере экономики, для того чтобы выйти с минимальными потерями из кризиса. В то же время, по его мнению, Беларусь "вывернулась, выкрутилась в ситуации с пандемией".

Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко подал документы для регистрации кандидатом в президенты. Возможная победа на выборах в августе может принести ему шестой президентский срок подряд.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram