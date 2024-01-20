Заявление прозвучало накануне встречи премьер-министров Словакии и Украины.

Словакия будет блокировать вступление Украины в НАТО. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

Как сообщает словацкое издание Standard, такое заявление Фицо прозвучало накануне его встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, которая должна состояться в Ужгороде 24 января.

"Я скажу (Шмыгалю – ред.), что я против членства Украины в НАТО, что буду пользоваться правом вето и буду блокировать это, потому что это будет фундаментом Третьей мировой войны", – говорит словацкий чиновник.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, известный своими пророссийскими взглядами, подтвердил запланированную на 24 января встречу с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Он отметил, что едет на переговоры с гуманитарной помощью. В то же время Фицо отметил, что Словакия не будет предоставлять Украине военную поддержку.

Ранее глава словацкого правительства поддержал решение Венгрии ветировать предоставление Украине помощи в размере 50 млрд евро. По его мнению, это ничего не решит.

"Украине нужно помогать, но я бы утверждал, что помощь ей оказывается способом, который не имеет никакого эффекта. Мы сейчас платим 1,5 миллиарда евро в месяц от Европейского Союза. Мы накладываем на россиян санкции... как долго это должно продолжаться?" – сказал Фицо.

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