Власти города Лавленд выплатили 73-летней Карен Гарнер 3 миллиона долларов из-за полицейской жестокости.

Пожилая женщина, пострадавшая при задержании в США, получила крупную компенсацию за сломанную полицейскими руку.

Об этом сообщает CBS.

Власти города Лавленд в штате Колорадо решили пойти на мировую и урегулировали конфликт, заплатив семье 73-летней Карен Гарнер 3 млн долларов.

Гарнеры подали федеральный иск против полиции Лавленд и самого города после того, как их родственницу травмировали после похода в супермаркет в апреле 2021 года.

Читайте такжеАмериканец бросил в полицейских младенца, убегая от них (видео)Страдающая от деменции Карен забыла заплатить около 14 долларов за покупку, после чего офицеры прижали ее патрульной машине и положили лицом на землю, что привело к вывиху плеча, перелому руки и синякам.

Позже в полицейском участке, в котором женщину около 6 часов держали без оказания медицинской помощи, офицеры пересматривали видео задержания и смеялись. Позже трое фигурировавших в иске полицейских уволились.

"Мы приносим глубокие извинения Карен Гарнер и её семье за то, что им пришлось пережить в результате этого ареста. Мы предпримем все меры, чтобы подобное не повторилось", — заявил мэр Лавленда Стив Адамс после урегулирования спора.

Напомним, ранее в этом году полиция штата Северная Каролина убила многодетного мужчину при задержании, в результате чего в городе Элизабет-Сити была объявлена чрезвычайная ситуация.

Автор: Станислав Кожемякин