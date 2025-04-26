Хегсет установил Signal на офисном компьютере Пентагона, - The Hill

Такой доступ имели также его адъютант и помощник, полковник Рики Буриа, отмечают американские СМИ.

Министр обороны США Пит Хегсет приказал установить приложение Signal на свой настольный компьютер в Пентагоне. Это усилило споры вокруг его использования зашифрованных каналов связи, сообщает The Hill со ссылкой на несколько источников.

Ранее The Washington Post писала, что Хегсет "клонировал" Signal с личного телефона на компьютер, чтобы обходить ограничения в секретных зонах Пентагона, где запрещены мобильные устройства.

Трое информированных лиц сообщили, что Хегсет с помощниками обсуждали, как через Signal связываться с Белым домом и чиновниками администрации Трампа. Один из собеседников отметил, что в офисе министра - два компьютера: один личный, второй государственный.

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По данным NYT, в марте он якобы подключил Signal на компьютере. Такой доступ имели также его адъютант и помощник, полковник Рики Буриа. Кроме того, Хэгсет хотел отправлять из офиса и обычные SMS.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл в комментарии The Hill это отрицал:

"Использование министром обороны систем и каналов связи засекречено. Однако мы можем подтвердить, что министр никогда не использовал и сейчас не использует Signal на своем правительственном компьютере".

Ливни в Signal - что известно

На днях CNN сообщил, что глава Пентагона Пит Хегсет "слил" детальные военные планы США в чате Signal с женой, адвокатом и братом. И пока американская оборонная структура фигурирует в скандалах, сам Хегсет решил уединиться, избегая публичности.

В Пентагоне официально все отрицают. В структуре говорят, что ни в одном чате Signal не было секретной информации. Медиа, где опубликовали информацию, в Минобороны США назвали "фейковыми" и обвинили их в том, что единственным источником их информации являются жалобы "недовольных бывших сотрудников" Пентагона.

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