Также сегодня в центре белорусской столицы силовики задержали несколько женщин – участниц Женского марша.

В Минске силовики задержали около 40 медиков, вышедших на демонстрацию возле 1-й городской больницы на проспекте Независимости.

Читайте такжеБелорусской оппозиционерке Колесниковой продлили арестПрактически сразу после того, как участники акции вышли из здания и начали облачаться в белые халаты, к ним подошла колонна маршруток с силовиками, сообщает Белорусская редакция Радио Свобода.

Медиков окружили люди в черном и начали снимать. Рядом находились люди, которые предупреждали протестующих об ответственности. Последовали задержания.

Всего задержано около 40 человек. Люди даже не успели собраться в колонну.

Ранее на площадку возле больницы подъехали автозаки.

Также сегодня в центре Минска силовики задержали несколько женщин, которые вышли на Женский марш – акцию, которая проходит в столице Беларуси каждую субботу. В рамках акции женщины выходят на улицы с цветами в руках.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Автор: Виктория Токарева