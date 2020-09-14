По словам польского министра, Лукашенко стал другим субъектом политики.

Действующая белорусская власть в лице Александра Лукашенко потеряла легитимность.

Читайте такжеВ Минске протестующие начали строить баррикадыОб этом заявил новоназначенный министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, передает "Польское радио".

"Мы не можем считать президента Александра Лукашенко как такового, который имеет легитимность от демократического общества. Это совсем другой субъект (политики — ред.). Поэтому наша политика адресована белорусском обществу", - отметил он.

Ситуация в Беларуси: хроника

9 августа в Беларусисостоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».

27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применение насилия против протестующих.

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Автор: УНИАН