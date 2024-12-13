Путин проиграл в Сирии из-за большой ошибки, - The Telegraph

Диктатор полагался на группу "Вагнера", которая не смогла оказать силовой поддержки режиму Асада в момент столкновений с повстанцами.

27 ноября сирийские повстанцы начали наступление против режима Башара Асада в Сирии. Оно завершилось 8 декабря захватом Дамаска и свержением режима. Это событие выявило слабость сирийской армии: авиация режима потерпела поражение, а сухопутные силы фактически рассыпались, пишет The Telegraph.

Стремительное наступление оппозиции также подчеркнуло недооцененные проблемы России. Хотя российские войска поддерживали режим Асада, они не вмешивались активно, когда оппозиция захватывала города один за другим. Для правителя РФ Владимира Путина это не был выбор - он полагался на Группу "Вагнера", частную военную компанию, которая стала главной сухопутной силой Москвы в Сирии. Однако зависимость от наемников обрекла как группу, так и сирийский режим.

Это урок для всех правительств: наемники не являются надежным инструментом государственной политики. Группа "Вагнера", созданная в 2014 году Евгением Пригожиным, стала известной после аннексии Крыма и интервенции в Сирии. Ее нерегулярные силы позволяли Москве избегать прямой ответственности за действия. Но мотивированные доходами, вагнеровцы за спасение режима Асада требовали долю нефтяных доходов Сирии. Это укрепило владельца ЧВК Евгения Пригожина, но посеяло внутренние конфликты.

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В 2023 году, когда война России в Украине обострилась, Группа "Вагнера" приняла участие в боях. Наемники одержали пирровую победу в Бахмуте, но это привело к большим потерям и недовольству. В июне 2023 года наемники взбунтовались, заняли Ростов-на-Дону и двинулись в Москву. Путин предоставил им амнистию, но вскоре Пригожин погиб в авиакатастрофе, что фактически ликвидировало группу.

Когда режим Асада снова оказался под угрозой, а российская армия погрязла в Украине, коммерческие силы вмешательства Москвы находились в состоянии развала. В конце концов, любое государство, которое полагается на наемников, как это делала Россия между 2014 и 2023 годами, рискует потерпеть фиаско.

Смена власти в Сирии: последние новости

Как писал УНИАН, в России подтвердили, что предоставили убежище свергнутому сирийскому диктатору Башару Асаду. Там отметили, что Кремль не собирается отдавать его в руки правосудия. Москва собирается и в дальнейшем поддерживать сирийского диктатора, чей режим обвиняют в массе военных преступлений, включая применение химического оружия против гражданского населения.

Тем временем Израиль воспользовался моментом безвластия в Сирии и уничтожил сирийский военный флот во время операции прошлой ночью. Министр обороны Израиля заявил, что это была ликвидация стратегических угроз для его страны. Кроме того, войска Израиля закрепляются в буферной зоне между Сирией и Голанскими высотами.

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