Сигеру Исиба хочет кардинально пересмотреть сотрудничество Японии в сфере безопасности с США и соседями по региону.

В Японии избрали нового премьер-министра. Им стал 67-летний Сигеру Исиба, бывший министр обороны страны, известный своей "ястребиной" позицией. Об этом сообщает The New York Times.

Если точнее, то Исибу избрали на должность председателя правящей Либерально-демократической партии. По японской политической традиции, именно глава правящей партии становится премьер-министром. Как ожидается, формально главой правительства Исибу назначат в следующий вторник.

Действующий премьер Фумио Кисида еще в августе объявил о намерениях уйти в отставку из-за низких рейтингов одобрения его действий среди населения, связанных в частности с инфляцией и рядом политических финансовых скандалов.

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Во время внутрипартийных выборов Исиба обещал уделить внимание возрождению сельской местности, а также окончательно закрыть японские АЭС, многие из которых были законсервированы после землетрясения и цунами 2011 года, которые спровоцировали ядерную катастрофу.

Он предложил несколько рецептов относительно того, как улучшить экономику Японии или решить ее демографические проблемы, поскольку около трети населения сейчас старше 65 лет.

Во внешней политике Сигеру Исиба выступает за создание азиатского аналога НАТО для усиления региональной безопасности на фоне все более агрессивных действий Китая. Он также говорил о необходимости пересмотреть военный альянс Японии с Соединенными Штатами, чтобы сделать его более "равным".

Однако политологи говорят, что вряд ли ему удастся существенно переформатировать отношения с США, которые сложились после Второй мировой войны в условиях войны холодной. К тому же многое будет зависеть от того, кто станет следующим президентом США.

Ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Как писал УНИАН, союзников США в Азии напугал ужасный опыт Украины, оставленной один на один против России из-за того, что она не является членом оборонного альянса. Теперь Япония хочет создать в регионе местный аналог НАТО, чтобы не стать жертвой агрессии Китая.

По словам экспертов, Китай, возможно, готовит внезапное нападение на Японию. Эта операция будет включать массированный ракетный удар по основным американским и японским военным объектам на архипелаге. Такая атака понадобится Китаю в случае его нападения на Тайвань - одновременный удар по Японии будет иметь целью сорвать возможный ответ США.

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