Крупнейшие японские компании получили по меньшей мере 14 миллиардов долларов прибыли от своих газовых бизнесов в финансовом году.

Приверженность Японии к газу принесла ей в прошлом году 14 миллиардов долларов прибыли, одновременно закрепив зависимость от ископаемого топлива. Это произошло в то время, когда эксперты призывают к более быстрому переходу на возобновляемые источники энергии, говорится в статье Bloomberg.

Отмечается, что каждые шесть часов где-то в мире из порта выходит партия сжиженного природного газа, контролируемая японской компанией. Танкеры пересекают земной шар, направляясь к трубопроводам энергозависимых стран.

"Эти танкеры, на которые приходится четверть всех поставок СПГ – лишь верхушка все более доминирующей японской газовой империи. При поддержке правительства корпоративная Япония предлагает полный пакет услуг для стран, стремящихся заменить устаревшие и почти не финансируемые угольные электростанции на газовые. Ее инжиниринговые фирмы предоставят технологии и детали, коммунальные службы – топливо, а банки – финансирование", – говорится в статье.

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Указано, что поддержка Японией газовой промышленности способствовала быстрому расширению рынка СПГ, который за последние полвека достиг 250 миллиардов долларов США. А в то время как США и другие экспортеры продолжают получать выгоду от этого роста, Япония, имея небольшие собственные запасы газа, сделала себя незаменимой на каждом звене цепочки поставок: "Без Японии отрасль просто не смогла бы достичь того уровня, на котором она сейчас находится.Они пытались диверсифицировать свою деятельность на новые рынки и привлечь новые рынки", – говорит Питер Коулман, который до 2021 года возглавлял крупнейшего австралийского экспортера СПГ Woodside Energy Group Ltd.

По подсчетам Bloomberg, крупнейшие японские компании получили не менее 14 миллиардов долларов прибыли от своих газовых бизнесов в финансовом году, закончившемся в марте, что примерно равно совокупной прибыли крупнейших производителей бытовой электроники в стране.

Как и другие сторонники природного газа, японские политические и корпоративные лидеры говорят, что это топливо играет решающую роль в борьбе с изменением климата. Оно может заменить уголь, который является более грязным, в то время как возобновляемые источники энергии все еще расширяются. Но экологи предупреждают, что существуют долгосрочные последствия. Новые спутниковые наблюдения показывают, что газовая промышленность производит гораздо больше метана, чем сообщается, и может представлять большую непосредственную угрозу для климата, чем уголь.

Эти аргументы в основном игнорируются. На прошлогодней климатической конференции ООН правительства стран мира, по сути, поддержали газ, признав роль неназванных "переходных видов топлива".

"Японские компании глубоко укоренились в газовой цепочке, оказывая влияние на каждом уровне. Невозможно переоценить критическую роль японского правительства и корпоративных лидеров в глобальной экспансии газа и СПГ", – подчеркнула Миа Ватанабе, участник кампании в правозащитной группе Oil Change International.

Роль Фукусимы

Нынешний энтузиазм Японии в отношении СПГ связан с катастрофой на АЭС Фукусима 2011 года, которая остановила 54 ядерных реактора. Не имея других внутренних источников энергии, японские коммунальные предприятия в спешке подписали десятилетние контракты на поставку СГ и инвестировали в объекты от США до Австралии.

Энергетическая безопасность или экспортный поезд

Избирателям дома Япония продала свою программу из соображений энергетической безопасности. Чтобы обеспечить достаточные объемы поставок, местные компании подписывают долгосрочные контракты на определенный объем. Когда Россия вторглась в Украину, рекордно высокие мировые цены на газ, казалось, подтвердили эту стратегию. Газа не хватало для всех, и некоторые страны, особенно развивающиеся, столкнулись с нехваткой. В то время как "Большая семерка" взяла на себя обязательство прекратить инвестиции в ископаемое топливо, переговорщики из Японии и Германии лоббировали лазейку для газа.

А японские фирмы увеличивают свои инвестиции за рубежом. Jera Co., ведущий производитель электроэнергии в стране, приобрела долю в последнем проекте СПГ в Австралии на 1,4 миллиарда долларов. Также были подписаны соглашения о поставках с будущим заводом в США для поставок, которые, вероятно, будут проданы в Европу. Mitsui & Co. приобрела газовое месторождение, которое будет питать Вьетнам, сланцевый проект в США и получила долю в новом экспортном заводе СПГ в ОАЭ.

В настоящее время Япония использует около двух третей СПГ, который она покупает, а оставшуюся треть перепродает за границу.

Торговля СПГ в мире

Европа никак не может избавиться от зависимости от российского сжиженного природного газа. В июле Москва едва не стала крупнейшим поставщиком для региона после сокращения поставок из США.

Ранее УНИАН писал, что Европа и Россия остаются запертыми в напряженных отношениях экономической зависимости, в частности британские фирмы помогают поддерживать поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

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