Дэн Блюменталь объяснил, что ждет Пекин в случае нападения на Токио.

Китай, возможно, готовит внезапное нападение на Японию. Эта операция будет включать массированный ракетный удар по основным американским и японским военным объектам на архипелаге.

Старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Дэн Блюменталь в колонке для The Hill пишет, чтобы добиться максимальной эффективности сложной десантной операции по захвату Тайваня, Народно-освободительной армии Китая необходимо установить господство в воздухе и в море вокруг острова. В Японии сосредоточена большая часть военно-морских сил союзников, нападение на которых может спровоцировать третью мировую войну.

Эксперт пишет, что Япония создала подавляющую высокоточную ударную мощь, соединенную со всепроникающим потенциалом разведки, рекогносцировки, наблюдения и целеуказания. Она обладает крупнейшим в мире арсеналом ракет.

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По мнению аналитиков Томаса Шугарта и Тоси Йошихары, если Пекин добьется внезапности в своих операциях упреждающего удара, он сможет вывести из строя большинство военных объектов США на Японском архипелаге, уничтожить американские корабли и вывести из строя жизненно важные американские и японские порты.

В доктрине НОАК особое внимание уделяется упреждающей атаке с целью расчистить путь для массированного вторжения на Тайвань. В таком сценарии НОАК переправит сотни тысяч солдат через пролив с помощью военно-морских кораблей и гражданских судов двойного назначения. Упреждающий удар Китая по воздушным и военно-морским силам США и союзников обеспечит китайцам превосходство в воздухе и на море, которое необходимо для проведения столь масштабной и сложной десантной операции.

Но вот в чем загвоздка: стратегические и геополитические риски для Си Цзиньпина при нападении на крупнейшую и четвертую по величине экономики мира будут огромны. Безусловно, силы США и их союзников крайне уязвимы для такого нападения со стороны НОАК. Их средства передового базирования являются легкой добычей, и, учитывая опасную эрозию военной мощи США, его способность организовать быструю кампанию контрудара из относительной безопасности тихоокеанских территорий и Австралии сомнительна.

Какой ответ ждет Китай

С военной точки зрения такой подход является заманчивым. Однако он сопряжен с высоким стратегическим риском. Как только США начнут оправляться от такого нападения, массированная контратака союзной коалиции будет гарантирована. Такое кровавое и неспровоцированное нападение устранит все политические препятствия для войны с Китаем в США или Японии.

Страны от Южной Кореи до Сингапура, которые, скорее всего, сохранят нейтралитет при нападении на Тайвань, почти наверняка вступят в борьбу, при нападении на Японию. Контрнаступление на военные объекты на материке будет масштабным, а китайской экономике будет нанесен серьезный ущерб. Кроме того, США, скорее всего, поведут борьбу непосредственно с режимом, используя кибернетические и другие средства для катализации широкомасштабных беспорядков внутри Китая.

Агрессия Китая против Тайваня и Японии - последние новости

В апреле премьер-министр Японии Кисида во время визита в США откровенно упрекнул американцев за срыв военных поставок в Украину. Он спросил, не предаст ли Вашингтон азиатских союзников, если он не способен даже поставлять снаряды украинцам.

Заявление прозвучало на фоне нарастающей угрозы для Тайваня со стороны Китая. Пекин считает эту территорию своей и, вероятно, готовится к силовому "возвращению" под свой контроль. Стоит отметить, что боевые действия против Тайваня несут угрозу и Японии.

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