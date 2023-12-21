Так, общий объем помощи в зимний период составит около 30 миллионов долларов.

Швейцария выделит Украине дополнительную помощь в зимний период. Ее размер составит 11,8 миллиона швейцарских франков (около 13,66 миллиона долларов США).

Об этом сообщает пресс-служба швейцарского правительства. Так, общий объем помощи в зимний период составит около 26 млн швейцарских франков (около 30 миллионов долларов).

Отмечается, что эти меры включают поддержку нескольких неправительственных организаций, которые оказывают помощь гражданам Украины.

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"Эта помощь позволила отремонтировать почти 1000 квартир и домов и раздать отопление примерно 1300 домохозяйствам в прифронтовых районах", – говорится в сообщении.

Помощь Украине: другие новости

Правительство Италии приняло закон о продолжении поддержки Украины в 2024 году. Помощь от Рима будет включать не только оружие, но и электрогенераторы, а также другие важные ресурсы для ВСУ.

В то же время в Пентагоне заявили, что до 30 декабря закончатся деньги для оказания военной помощи Украине. 12 декабря администрация Байдена объявила, что направляет Украине пакет на 200 миллионов долларов, который включает артиллерийские снаряды, боеприпасы к стрелковому оружию и другое вооружение.

Это заявление было сделано на фоне проблем с одобрением дополнительного финансирования в помощь Украине американскими законодателями. Соответствующий запрос в Конгресс Байден подал еще 20 октября.

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