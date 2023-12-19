О помощи Италии говорится в заявлении Минобороны.

Министерство обороны Италии подтвердило намерение Рима поддерживать Украину в войне с Россией в 2024 году: правительство приняло закон о продолжении поставок оружия.

Заявление военного министерства цитирует The Gardian. В нем говорится об обеспечении Украины "средствами, материалами и оборудованием" до конца следующего года.

СМИ уточняет, что соответствующие поставки будут охватывать не только оружие. Также будут передавать электрогенераторы и другие важные ресурсы для ВСУ.

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"Все необходимое для поддержки военных операций по защите безоружного гражданского населения", - говорится в заявлении Минобороны Италии.

Там подчеркнули, что также обратятся в парламент с просьбой подтвердить это решение.

Рим предупреждал Украину об ограниченных возможностях

В октябре текущего года Рим предупреждал Украину, что на ее стороне, но его помощь "не может быть неограниченной". В частности, глава Минобороны Гвидо Крозетто говорил, что проблема заключается в количестве оружия, которым обладает Италия.

"С точки зрения принятия политических решений ничего не изменилось", - пояснил чиновник в интервью местному СМИ.

Тогда Крозетто сказал, что Италия будет помогать Украине в ограниченном количестве, чтобы не опустошить собственные запасы.

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