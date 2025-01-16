Полиции удалось его задержать.

В словацком городе Списка Стара Вес 18-летний ученик совершил нападение на гимназию. Он убил двух женщин, еще одна попала в больницу с травмами.

Как пишет издание Aktuality, ранее парень учился в гимназии города Кежмарок, он представлял ее на олимпиадах. Впоследствии он перевелся в местное учебное заведение и сегодня должен был сдавать экзамен-пресдачу. После нападения он бросился бежать по полям - его нашли с помощью следов на снегу.

В министерстве внутренних дел Словакии сообщили, что подозреваемого задержали в короткие сроки. На место нападения выехали руководители МВД и полиции, а также министр образования. В результате нападения погибла заместитель директора школы Мария Семанчикова и 18-летний одноклассник нападавшего:

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"Две женщины в возрасте 18 и 51 года получили смертельные ранения, одна 18-летняя женщина была доставлена в больницу в Попраде с ранениями средней тяжести. 51-летний мужчина и 62-летняя женщина также получили помощь на месте происшествия из-за острой стрессовой реакции".

Нападения на учебные заведения

Напомним, в конце 2023 года на факультете искусств Карлова университета в Праге произошла стрельба, в результате которой погибли 14 человек, еще 25 - получили ранения.

Впоследствии стало известно, что стрельбу совершил 25-летний студент заведения Давид Козак. Он покончил жизнь самоубийством на крыше здания.

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