В Черногории мужчина совершил массовое убийство в кафе и совершил самоубийство

Среди погибших было по меньшей мере двое детей. Другие жертвы - близкие друзья подозреваемого.

Вечером 1 января в Цетине, Черногория, мужчина устроил стрельбу в кафе. В результате инцидента погибли десять человек. Среди погибших есть дети.

Как сообщает вещатель страны RTCG со ссылкой на полицию, сразу после массового убийства посетителей заведения нападающий сбежал. Он был объявлен в розыск.

Речь идет о местном жителе Ако Мартиновиче. В полиции уточнили, что подозреваемый не является представителем преступной группировки, а стрельба не связана с конфликтами преступных группировок. Впрочем, мотив Мартиновича неизвестен.

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По неподтвержденным данным, в кафе перед тем, как был открыт огонь, произошла драка. Местных призвали оставаться дома, пока нападающего искали.

"Вооруженный мужчина ворвался в заведение, совершил преступление и скрылся", - сообщили в полиции.

Министр внутренних дел Даниил Шаранович уточнил, что нападавший убил владельца заведения и двух его детей. Также есть предположение, что преступник лишил жизни нескольких членов своей семьи.

Полиция описала Ако Мартиновича как "человека с аффективным поведением". Он ранее уже попадал в поле зрения местной полиции: В 2022 году у него нашли незарегистрированное оружие.

Впоследствии стало известно, что подозреваемый в массовом убийстве в Цетине Мартинович покончил с жизнью, когда его окружили правоохранители. Об этом сообщили директор полиции Лазар Щепанович и министр внутренних дел Черногории Данило Шаранович, передает Vijesti.

В полиции рассказали, что подозреваемого окружили со всех сторон, создав кольцо. Когда он оказался в безвыходной ситуации, то выстрелил себе в голову. По дороге в больницу преступник умер.

Семья Мартиновича помогла правоохранителям установить его местонахождение. Родственники сообщили, что Мартинович имел проблемы в общении, а все жертвы трагедии были его близкими друзьями.

Другие инциденты

Как сообщал УНИАН, во Французском квартале Нового Орлеана, США, во время празднования Нового года автомобиль въехал прямо в толпу и унес жизни 15 человек. Еще 30 получили ранения.

При этом мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл назвал это террористической атакой, тогда как в ФБР заявили, что это не теракт.

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