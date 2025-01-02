В Черногории мужчина совершил массовое убийство в кафе и совершил самоубийство

Вечером 1 января в Цетине, Черногория, мужчина устроил стрельбу в кафе. В результате инцидента погибли десять человек. Среди погибших есть дети.
Как сообщает вещатель страны RTCG со ссылкой на полицию, сразу после массового убийства посетителей заведения нападающий сбежал. Он был объявлен в розыск.
Речь идет о местном жителе Ако Мартиновиче. В полиции уточнили, что подозреваемый не является представителем преступной группировки, а стрельба не связана с конфликтами преступных группировок. Впрочем, мотив Мартиновича неизвестен.
По неподтвержденным данным, в кафе перед тем, как был открыт огонь, произошла драка. Местных призвали оставаться дома, пока нападающего искали.
"Вооруженный мужчина ворвался в заведение, совершил преступление и скрылся", - сообщили в полиции.
Министр внутренних дел Даниил Шаранович уточнил, что нападавший убил владельца заведения и двух его детей. Также есть предположение, что преступник лишил жизни нескольких членов своей семьи.
Полиция описала Ако Мартиновича как "человека с аффективным поведением". Он ранее уже попадал в поле зрения местной полиции: В 2022 году у него нашли незарегистрированное оружие.
Впоследствии стало известно, что подозреваемый в массовом убийстве в Цетине Мартинович покончил с жизнью, когда его окружили правоохранители. Об этом сообщили директор полиции Лазар Щепанович и министр внутренних дел Черногории Данило Шаранович, передает Vijesti.
В полиции рассказали, что подозреваемого окружили со всех сторон, создав кольцо. Когда он оказался в безвыходной ситуации, то выстрелил себе в голову. По дороге в больницу преступник умер.
Семья Мартиновича помогла правоохранителям установить его местонахождение. Родственники сообщили, что Мартинович имел проблемы в общении, а все жертвы трагедии были его близкими друзьями.
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