В Минэнерго страны заявили, что Россия использует зиму и холод как оружие против мирного населения.

Швеция может передать оборудование и материалы, которые могут помочь в восстановлении энергоснабжения Украины. Вопросом занимались шведские электросети.

В шведском правительстве заявили, что Россия использует зиму и холод как оружие против мирного населения и пытается вывести из строя украинскую электроэнергетику.

"В прошлом правительство предоставляло пакет поддержки, направленный на противовоздушную оборону, который укрепляет способность Украины защищаться от нападений, например, на энергетическую систему. Нынешняя поддержка способствует реконструкции системы электроэнергии. Вместе эта поддержка обеспечивает защиту общества", - подчеркнул министр энергетики и промышленности Эбба Буш.

Видео дня

Сейчас несколько игроков энергетической отрасли Швеции заявили о готовности предоставить материалы для восстановления электросетей, которые бы были полезны в Украине. Одна из таких фирм - Svenska kraftnät - направила письмо правительству с информацией о материалах, которые могут быть полезным в Украине.

Украинская энергетика

Справка УНИАН. Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак российских оккупантов и 14 ударов БпЛА по энергообъектах. Сейчас более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Как ранее сообщал УНИАН, Россия за последние три месяца 170 раз атаковала объекты ДТЭК ракетами и дронами.

18 января стало известно, что администрация президента США Джо Байдена направит $125 млн на электрические компоненты и другие материалы, которые помогут Украине справиться с ремонтом объектов энергоинфраструктуры после российских ударов.

Вас также могут заинтересовать новости: