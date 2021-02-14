Американский лидер подчеркнул, что штурм Капитолия сторонниками Трампа в очередной раз напомнил о хрупкости демократии и необходимости ее защиты.

Суть обвинений против бывшего президента США Дональда Трампа не отрицают даже его соратники республиканцы, несмотря на то, что Сенат оправдал его в рамках процедуры импичмента.

Читайте такжеСенат США назвал конституционным процесс импичмента Трампа

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление главы Белого дома Джо Байдена.

"Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинения не оспаривается. Даже те, кто выступил против приговора, например, лидер меньшинства в Сенате МакКоннелл, считают, что Дональд Трамп виновен в "позорном проступке" и "практически и морально ответственен за провокацию" насилия, развязанного в Капитолии", - говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Байден отметил, что импичмент поддержали также семь сенаторов-республиканцев.

"Эта печальная глава в нашей истории напомнила нам о хрупкости демократии. Что ее всегда нужно защищать. Что мы должны быть всегда бдительными. Этому насилию и экстремизму нет места в Америке. И что у каждого из нас есть обязанность и ответственность как у американцев, и особенно как у лидеров, - защищать правду и победить ложь", - сказал он.

Что этому предшествовало

Сенат США оправдал Дональда Трампа по его второму за год делу об импичменте, на этот раз за его за роль в нападении его сторонников на Капитолий, при штурме которого погибли 5 человек.

Импичмент Трампа поддержали 57 сенаторов, 43 были против. Для утверждения решения необходимо было 67 голосов.

Трампа обвиняли в подстрекательстве к восстанию после пятидневного судебного разбирательства в том же здании, которое его сторонники разграбили 6 января.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН